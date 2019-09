Actriz de novelas ruega que Verónica Castro la perdone por 'robarle' al marido

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana Felicia Mercado declaró ante la prensa que busca hacer las paces con Verónica Castro, luego de que años atrás hubiera un "malentendido", en el cual la madre de Cristian Castro la acusó de robarle a su marido.

Mercado, quien también representó a México en Miss Universo 1977 en República Dominicana, busca reconciliarse con Castro, pues asegura que desde el incidente nunca volvieron a tener contacto.

Ya pasó mucho tiempo y no tiene caso tener conflictos a estas alturas de la vida por algo que pasó hace tantos años por algo que la verdad no pasó", declaró Felicia.

Nosotras peleamos porque ella pensó que le había quitado al marido, bueno al papá de uno de sus hijos y la verdad no, lo conocí en una fiesta y de ahí nunca más lo volví a ver", explicó la actriz.

Al ser cuestionada sobre si el conflicto surgió por Manuel 'El Loco' Valdés, esta lo negó y respondió "al otro", lo que hizo pensar que se trató en verdad de Enrique Niembro, aunque Mercado no lo confirmó.

Reporteros también le preguntaron qué opinaba sobre la posible boda entre Yolanda Andrade y Castro, a lo que respondió:

La actriz, quien ha protagonizado novelas en Televisa y Telemundo, asegura que le gustaría aclarar el asunto con 'La Vero', ya que asegura que no es una persona conflictiva.

Me encantaría suavizarlo y además ella ha tenido otros problemas ya, entonces yo no sé si yo ahora venga al caso o no pero si se nos da (...) y se presenta el momento, claro con mucho gusto la enfrento", concluyó.