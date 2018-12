Actriz es operada de emergencia por grave problema en el corazón

Ciudad de México.- Agradecida por las muestras de cariño de sus fans y por el apoyo incondicional de sus seres queridos, la actriz Martha Cristiana compartió en redes sociales que había sido operada de emergencia por un grave problema de corazón.

Hace unos días, la famosa hizo una publicación en su cuenta de Instagram en la que hacía una reflexión sobre la ropa que había elegido portar en tal momento, ya que estaba preparándose para ser operada.

Y bueno, esta indumentaria es especialmente para irme a operar del corazón. Me siento positiva, alegre y hasta emocionada de que me conviertan en un modelo más moderno. La vida, generosa como siempre, y mis guardianes me brindan una segunda oportunidad y me siento muy agradecida porque pude no haberla contado", expresó entonces la actriz.