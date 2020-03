Actriz está en "la puerta de la muerte" tras ser hospitalizada por coronavirus

Reino Unido.- Linda Lusardi se encuentra en "la puerta de la muerte" después de haber sido admitida en un hospital por desarrollar síntomas de coronavirus, aseguró su esposo Sam Kan.

Se reporta que la conocida actriz y exmodelo británica de 61 años de edad y su esposo, de 51 años, fueron llevados a un centro médico el viernes pasado, luego de que ambos cayeron enfermos esa semana.

La pareja fue sometida a la prueba y Sam dio positivo a Covid-19. Este lunes, Linda confirmó en Instagram que también tiene coronavirus y Sam Kan hizo una publicación en Facebook para compartir su dolor por la aparentemente grave condición en la que se encuentra su esposa, además de exhortar a los británicos a seguir las medidas de prevención impuestas por el Gobierno.

No puedo recalcar lo suficiente que esto no es solo "un virus de gripe". He visto cómo esto lleva a mi chica a la puerta de la muerte. He sentido cómo me lleva a ahí. Es una cruel, vil, despiadado, implacable, oscura enfermedad", escribió Sam.