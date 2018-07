Actriz porno involucrada con Trump, detenida en un club de striptease

Ohio, EU.- La actriz porno Stormy Daniels fue detenida en un club de striptease de Ohio y está acusada de permitir que los clientes la tocaran violando la Ley estatal, señaló su abogado en la madrugada del jueves.

Durante una actuación de Daniels en Sirens, un club de la ciudad de Columbus, algunos clientes la tocaron de una forma "no sexual", explicó su abogado, Michael Avenatti, a The Associated Press.

Una norma estatal conocida como Ley de Defensa de la Comunidad, prohíbe que nadie a excepción de un familiar toque a una bailarina desnuda o semidesnuda.

Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, quedó en libertad antes de las 6:00 horas de este jueves tras el pago de una fianza de 6 mil dólares.