Actriz que realizó comercial con el 'Capitán América' hace gran confesión

Ciudad de México.- Después de que Chris Evans se volviera tendencia en redes sociales tras protagonizar un comercial de leche, ahora las miradas está puestas en la mujer que acompañó al actor en el anuncio.

La actriz mexicana, Valeria Maldonado, reveló durante una entrevista que no es para nada fan del 'Capitán América', en cambio James Marsden en su personaje 'Cíclope' en X-Men la enloquece.

Además, Valeria aseguró durante la grabación del comercial, jamás cruzó por su mente la connotación que muchos usuarios de redes le iban a dar al contenido del mismo.

“Yo jamás le vi el doble sentido, no sé si los de la compañía se lo vieron; yo no se lo vi pero ahora me muero de la risa", aseguró.