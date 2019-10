Actriz sale en defensa de Sarita: "No tiene malicia y se puede equivocar"

Ciudad de México.- Alejandra Ávalos mostró su apoyo a la viuda de José José, Sara Salazar, y a su hija Sarita Sosa, luego de que la semana pasada los hijos mayores del cantante manifestaran su descontento, sobre todo con su hermana, cuando buscaban el cuerpo del 'Príncipe de la canción'.

Asegurando que Sarita tomó la decisión que ella consideró más conveniente, pues no cree que sea “malévola”, declaró:

José José no crio a un ser maligno, yo no creo que él en sus cabales y después de haber sido tan amoroso, haya creado a un ser humano malo, más bien creo que los medios de comunicación exacerbaron el odio hacia una mujer que no supo cómo manejar la situación. Es una mujer que no supo manejar las cosas y no se merecía esto”.