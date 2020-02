Adal Ramones, preocupado por su bella hija tras ola de asesinatos a mujeres

Ciudad de México.- El conductor y comediante Adal Ramones, reveló en una entrevista para TV Notas, que le preocupa la seguridades de su hija, luego de la ola de violencia hacia la mujer que se ha desatado en México.

Me gustaría estar con ella las 24 horas, no se puede, así que solamente le pido a dios que me la cuide”, reveló el famoso.