Adal Ramones revela que Televisa no mejoró oferta de Azteca para su sueldo

Ciudad de México.- Adal Ramones hizo reveladoras declaraciones sobre su polémica llegada a TV Azteca después de haber formado parte de Televisa por años, una de las cuales fue que la televisora de San Ángel no le mejoró la oferta del sueldo que ahora percibe en la competencia.

Durante una entrevista para La Saga, la periodista Adela Micha cuestionó al conductor sobre si en la televisora del Ajusco tiene un buen sueldo, a lo que Ramones respondió afirmativamente.

Sí. Cuando me fui de televisa les dije: ‘Me voy a ir’. (Le dijeron) ‘cuánto te van a pagar’. Y yo dije sí, sí puedo decir porque no venía ninguna cláusula de confidencialidad… Digo (al ejecutivo de Televisa): ‘No me lo vas a pagar’”, relató Adal Ramones.