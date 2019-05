Adal Ramones revive el momento en que casi renuncia a 'Otro Rollo' y Televisa

Ciudad de México.- Adal Ramones reveló el momento cuando en una de las transmisiones de su programa Otro Rollo, un alto directivo de Televisa le llamó la atención y él mismo presentó su renuncia.

Adal recordó durante la participación de Yordi Rosado en en el reality show de Big Brother se le hicieron fuertes críticas, por lo que Ramones aprovechó uno de sus monologos para salir en defensa de su amigo.

A raíz de esto, el conductor recurda que a la mañana siguiente lo citaron a una junta, donde también estuvieron presentes el entonces productor de Otro Rollo y Pepe Bastón, quien en ese entonces era uno de los altos ejecutivos de Televisa.

El también actor de teatro relató que en medio de aquella reunión, reiteró su apoyo a Yordi y no dudó en renunciar a la televisora.

Me comienza a regañar Pepe, estaba Pedro Torres, Clemesha, todos y le digo: 'Es mi hermano, no me gustó como hablaron de él, manipularon ustedes las imágenes, no me gustó y perdón, es mi hermano y lo voy a defender y si necesitan mi renuncia se las doy en este momento. En este momento renuncio, renuncio a Otro Rollo y a Televisa'", contó.