Adal Ramones teme por la seguridad de su hija en México; Paola se va a Europa

Ciudad de México.- Adal Ramones recuerda el terrible momento en el que fue secuestrado porque creían que era rico, situación que todavía recuerda y no se la desea a nadie.

El conductor de La Academia menciona que todas las personas están expuestas a la delincuencia de nuestro país.

Respecto a su hija Paola, siempre está en constante comunicación con ella, pues siempre le pide que comunique y la rastrea cuando toma algún servicio de transporte privado, compartiendo con él y su madre el recorrido.

El problema no es solo pasar por un secuestro para alarmarte, solo leer las noticias te asusta. Me aterroriza el país y la inseguridad, no mi hija”.