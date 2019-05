Adal Ramones y la situación más dura que vivió al separarse de Gaby Valencia

Ciudad de México.- El no tener la misma cercanía espacial con sus hijos que cuando vivía en su casa y aún mantenía una relación amorosa con su exesposa Gaby Valencia, fue una de las situaciones más difíciles por las que atravesó Adal Ramones, según relató en entrevista con Adela Micha para La Saga.

El conductor habló con apertura sobre su separación y, al preguntársele si fue duro vivir ese momento, se sinceró incluso sobre lo que giró en torno a su ruptura.

Sí, porque tengo que aceptar que yo amé mucho a Gaby y al final de cuentas llegó un momento en el que digo, por más formula que le hallo para conectarnos no le encuentro. Yo viajaba mucho también, y al viajar y con malas compañías, de repente te distraías en cosas que no debías hacer”, externó el presentador.

Ramones habló entonces sobre lo difícil que fue no estar tan cerca de Paola y Diego como lo estaba antes de decidir irse de su casa y vivir en un apartamento.

Yo veía que era tan difícil no amanecer con mis hijos, era lo más fuerte, el despertarme y saber que no abría la puerta y estaban ahí. Porque yo era saltar a la cama, o me subía a la cuna de Diego y me dormía en la cuna con él, eso me pegó… No tener eso fue muy difícil”, compartió el conductor.