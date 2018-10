Adamari López va a dar al hospital y preocupa a sus seguidores

Miami, EU.- De forma inesperada y horas después de haber participado en un evento con motivo del mes de la hispanidad, Adamari López reveló a través de la herramienta Instagram Sotories que se sentía muy mal, razón por la que terminó en el hospital.

Buenos días por la mañana, me he sentido súper malita en estos días y no me queda otro remedio que venirme a poner un suero", expuso la conductora en un primer video.