Adame afirma que no quiere "pleito con nadie" a menos que le ofrezcan dinero

Ciudad de México.- Alfredo Adame dejó sin palabras a los televidentes de Sale el sol debido a que durante una entrevista en el programa confesó que no desea estar en más pleitos luego de la polémica que generó todo este año.

Como se recordará el actor tenía pactado un combate con el famoso espiritista, Carlos Trejo, sin embargo, fue cancelado debido a una lesión que le causó el cazafantasmas al golpearlo con una botella en una conferencia.

Asimismo, Adame 'destrozó' a Andrea Legarreta al afirmar que la conductora era la "primera dama de Televisa", en referencia a que tenía un amorió con un importante ejecutivo.

Sin embargo, tras varias semanas alejado de la polémica, Alfredo asegura que no quiere más peleas.

Ya me apacigüé, ya no quiero pleito con nadie. No es que no quiera, a mí me encanta el pelito y me encanta exhibir gente como la que he exhibido pero ya, ya lo que no deje dinero ya no lo voy a hacer; ya me cansé de matarle el hambre a esa gente”, señaló.