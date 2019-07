Adame le teme a Trejo: "No soy maricón, pero contraté vigilancia las 24 horas"

Ciudad de México.- Alfredo Adame ofreció una conferencia de prensa luego del botellazo que le propinó Carlos Trejo para revelar que, tras recibir algunas puntadas en el rostro, tendrá que posponer su pelea contra él.

El artista dice que este anuncio no significa que ha cancelado la batalla que tendría contra el cazafantasmas, sino que debe posponerla por la herida que este le provocó.

Conjuntamente, Adame confesó que tras recibir la agresión ahora cuenta con seguridad de la Policía Federal las 24 hora del día, por si Trejo intenta hacerle algo más.

Él dice que soy un maricón, pero la verdad es que sí me causó una herida profunda. Me dieron cinco puntadas internas y cuatro externas. Me dijo el cirujano que entre cuatro y seis semanas no me puedo tocar la cara. En el momento en el que algo me tocara la lesión, esta se iba a abrir. Yo creo que el 2 de agosto no va a haber pelea”, dijo Alfredo.