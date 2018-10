Adela Micha y el 'Escorpión Dorado' visitan la Residencia Oficial de Los Pinos

Ciudad de México.- Despreocupada, contenta y dispuesta a responder con toda honestidad hasta las preguntas más incómodas del 'Escorpión Dorado', personaje del creativo Alex Montiel, Adela Micha aceptó el reto de subirse al coche del enmascarado y grabar un clip del formato 'Súper Escorpión al volante'.

En dicho tipo de video, el 'Escorpión Dorado' y su invitado o invitados especiales dan una vuelta por las calles de la Ciudad de México, mientras hablan de diversos temas, interactúan con la gente que se encuentran a su paso, escuchan música y otras actividades.

Esta vez, Adela Micha no se escapó de los cuestionamientos del enmascarado, por lo que en los primeros minutos del video este le lanzó la pregunta a la periodista de si volvería a trabajar en Televisa en caso de que se lo solicitaran.

Uy, no", respondió Adela, para luego indicar que lo que preguntaría ante tal situación sería el pago. "Y como no me lo van a dar, pues no", agregó la periodista entre risas.

Por su parte, la periodista negó que en este momento se encuentre en una relación amorosa.

Uno de los momentos del video que más han llamado la atención fue la visita que Adela Micha y el 'Escorpión Dorado' realizaron a la Residencia Oficial de Los Pinos, quienes lograron pasar dos puertas al interior del lugar.

Sin embargo, en un tercer 'filtro', un elemento de seguridad solicitó a la periodista y al youtuber que se regresaran.

Posteriormente, Adela y el 'Escorpión Dorado' grabaron un audio dirigido a Enrique Peña Nieto, para avisarle que no los habían dejado pasar.

Adela le reveló al enmascarado que lo que más extraña de trabajar en medios tradicionales, ya que desde hace tiempo dirige su propio espacio informativo a través de redes sociales llamado 'La Saga', es la quincena.

Finalmente, la periodista destacó el trabajo de algunos youtubers y aseguró que nunca ha vuelto a hablar con 'La Mars', la joven que alcanzó gran fama luego de grabar un video en el que explicaba las razones por las que dejaba la escuela, y a quien Adela entrevistó y había invitado a colaborar en su programa.

Sin embargo, Adela explicó que, después de haberla entrevistado, Marcela Aguirre, 'La Mars', trató de cobrar por sus futuras contribuciones a 'La Saga' al decir que todo posible proyecto debía ser tratado con su representante, lo cual la periodista encontró como un intento de "pasarse de viva".