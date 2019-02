Adidas se inspira en 'Game of Thrones' para sus nuevos tenis

Ciudad de México.- La empresa alemana Adidas lanzó las primeras imágenes de los tenis que pondrá a la venta en los próximos días inspirados en la famosa serie Game of Thrones. En total saldrán al mercado seis modelos diferentes diseñados en las casas más destacadas que aparecen en la historia como la Casa Lannister, Daenerys, Casa Stark, Caminante Blanco, Casa Targaryen y Guardia Nocturna.

La cuenta Sneakersnews en Instagram especializada en tenis deportivos y casuales fue el primer medio encargado en informar sobre esta colaboración entre la compañía alemana y la serie de HBO, la cual refirió que los seis pares están inspirados en el modelo Ultra Boost 4.0. Aún no está confirmado, pero los primeros reportes ha indicado que el precio de cada par podría llegar a los 180 dólares.

En las imágenes se puede ver que se ofrecerán modelos de color blanco con vivos plateados, gris con tonos negros, blanco con vivos azules y negros, rojo con negro y dorado, negro con blanco y negro con rojo. Todos estos colores son representativos de cada familia.

Se reportó que los tenis incluirán plantillas personalizadas y detalles de cada una de estas casas debajo de la lengüeta como una frase o un sello representativo.

Entre estas frases destacan "Winter Is Here" (el invierno está aquí) para los modelos inspirados en los White Walkers y Stark; "Hear Me Roar" (Escúchame rugir) para los Lannister, "Fire and Blood" (Fuego y sangre) para los Targaryen y sus dragones y "Night's Watch" (la contemplación en la noche) en el par inspirado en la Guardia de la Noche.

Adidas aún no ha confirmado la fecha exacta del lanzamiento de las zapatillas deportivas, sin embargo, solo ha dicho que saldrán al mercado en la primavera de 2019 que coincidirá con la fecha en la que se estrenará la octava y última temporada de la serie a mediados de abril.

Adidas ha decidido inspirarse en el modelo Ultra Boost 4.0 porque es una de sus creaciones más exitosas de los últimos años y porque aún son tendencia en el mercado de tenis deportivos y casuales. El modelo ofrece comodidad, flexibilidad y resistencia.

Adidas y 'Game of Thrones' han decidido formar esta alianza porque la serie es una de las historias más vistas de todos los tiempos y la empresa alemana es una de las exitosas en el departamento de zapatería casual y deportiva.