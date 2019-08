¿Adiós a La Trakalosa? Edwin Luna habla de su "nueva aventura musical"

Ciudad de México.- Con una fotografía familiar que muestra a la especial visita que recibió en un día de trabajo, Edwin Luna decidió aclarar la especulación sobre una posible salida de banda La Trakalosa de Monterrey y dar un pequeño vistazo a lo que será su "nueva aventura musical".

El cantante compartió en Instagram una imagen en la que aparece al lado de su esposa, Kimberly Flores, y sus hijos Gianna y Damián, retrato familiar que fue captado en el set del nuevo proyecto musical de Luna que al parecer responde a las festividades del mes de septiembre.

Además de agradecer a Kimberly por acompañarlo y ser parte del proyecto, el intérprete decidió hacer frente a los rumores de una presunta separación de La Trakalosa.

No se me preocupen que @latrakalosaoficial y yo no nos separamos ni ahora ni algún otro día, esas solo son notas muy atractivas, ánimo mi gente que esto está aún en desarrollo”, escribió Luna.