¿Adiós a 'Spidey'? Esto pondría en juego que 'Spider-Man' continúe en el MCU

Estados Unidos.- Una parte del acuerdo entre Sony y Disney para que ‘Spider-Man’ pueda aparecer en películas producidas por Marvel Studios, como lo ha hecho en cinco cintas hasta ahora, podría poner en juego la permanencia del ‘amigable vecino Hombre Araña’ en el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés).

Según un artículo del editor de The Ankler, Richard Rushfield, la participación de 'Spidey' en futuros proyectos cinematográficos del MCU depende de la taquilla de Spider-Man: Far From Home, ya que existe una condición de recaudación estipulada en el contrato de 2015 entre las productoras para compartir el personaje.

El periodista describió que, según un apartado del acuerdo, la segunda película en solitario del ‘Hombre Araña’ interpretado por Tom Holland debe recaudar mil millones de dólares, de lo contrario, los derechos del héroe arácnido volverán a estar en poder total de Sony.

El acuerdo original para coproducir estas películas estipula que si ‘Spidey’ alcanza mil millones, Marvel supervisará la tercera. Si no lo hace, el control completo regresará a Sony”, reporta Film que escribió Richard Rushfield.

En el caso de que Spider-Man: Far From Home no cumpla con dicha recaudación en taquilla, las posibilidades de ver al 'aprendiz' de 'Tony Stark' en futuras apariciones quedarían reducidas a cero.

Sin embargo, la secuela del 'Hombre Araña' cocreado por Marvel y Sony ha recaudado hasta el momento 600 millones de dólares, por lo que a criterio de muchos la meta no será imposible de alcanzar.

Hasta ahora, el actor británico Tom Holland ha protagonizado dos cintas del héroe arácnido en solitario (Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: Far From Home) y ha aparecido en Capitán América: Civil War, Avengers: Infinity War y Endgame.

A la par de la cláusula que podría ‘acabar’ con todo, también ha trascendido que el contrato de Sony y Disney indica que el 'amigable vecino' puede participar en seis producciones, por lo que a Tom Holland le restaría una oportunidad más para portar la máscara.

Sin embargo, la popularidad del joven héroe y su integración a la historia de los ‘Vengadores’ lleva a muchos a pensar que, sin importar los acuerdos que se deban entablar de nueva cuenta, ‘Spidey’ podría formar parte de épicas historias por mucho tiempo más.