Adiós a la soltería: Michelle Vieth le da el sí a 'El Potro' en programa de TV

Ciudad de México.- Ambos están acostumbrados a mostrar su vida ante las cámaras, por eso, no es extraño que Luis Caballero 'El Potro', famoso por su participación en Acapulco Shore, haya decidido llevarle serenata a Michelle Vieth en Tu casa TV y allí mismo le propusiera ser novios. Ella, tomando su mano y junto a un mariachi le dijo que sí y lo besó.

Me enamoré, estoy completamente enamorado de ti, y para que ya no estén diciendo cosas en revistas, y en todos lados te lo pregunto ¿Quieres ser mi novia?”, dijo el ex concursante del reality a la actriz.