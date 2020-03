Adiós a una leyenda: Aczino anuncia su retiro de los escenarios

Lima, Perú.- El mexicano Mauricio Hernández, mejor conocido como Aczino, anunció su retiro de los escenarios con una emotiva presentación en la Gran Final Internacional del Freestyle Master Series 2020 en Lima.

No me retiro, solo es una pausa, pero no podía irme sin despedirme de mis causas. Gracias por todo, gracias a todos (…) Ustedes son el mejor maldito público que todo el maldito tiempo acá ha existido (…) Yo siempre llevo a Perú en mi corazón. Esto no es un adiós, esto es un hasta luego”, dijo Aczino.