¿Adiós cordialidad? Sofia Richie deja de seguir a Kourtney en Instagram

Estados Unidos.- Las redes sociales y los fans del famoso clan Kardashian-Jenner se han volcado en especulaciones con respecto a la relación de cordialidad que tiene Kourtney Kardashian con Sofia Richie, la actual pareja su exnovio y padre de sus hijos Scott Disick.

A juzgar por sus publicaciones de redes sociales y su constante convivencia, la empresaria y la modelo siempre han dado muestra de llevar una buena relación por el bien de la familia, además de que la hija del cantante Lionel Richie tiene una amistad con Kylie Jenner, hermana menor de Kourtney.

Sin embargo, recientemente surgieron reportes de que Sofia dejó de seguir en Instagram a la mayor de las Kardashian-Jenner, algo que había comenzado a hacer en septiembre del año pasado sin que Kourtney le regresara el gesto.

El revuelo por el 'unfollow' de Sofia llegó después de que la modelo reveló por qué decidió no participar en la siguiente temporada de Keeping Up With The Kardashians, el reality show de la famosa familia.

La joven expuso Entertainment Tonight que probablemente no aparecerá en ningún episodio, ya que quiere enfocarse en su carrera como actriz este año.

Luego de toda la especulación, actualmente es posible confirmar en el perfil de Sofia Richie sí sigue a Kourtney en Instagram. Algunas páginas de espectáculos aseguran que la modelo volvió a seguir a la empresaria un día después del revuelo.