Adrián Uribe aclara si tuvo qué ver en la ruptura de Marimar y Luis Ernesto

Ciudad de México.- A la par de la especulación que lo relaciona de forma sentimental con quien en el pasado fuera su pareja, el actor Adrián Uribe ha tenido que enfrentarse a constantes titulares y rumores que lo señalan de haber sido el tercero en discordia en la ruptura de Marimar Vega y Luis Ernesto Franco.

Como es conocido, a finales de mayo del presente año Marimar y Luis Ernesto emitieron un comunicado para anunciar que habían decidido separarse, situación que causó conmoción en el mundo del entretenimiento.

Pronto la especulación se tornó hacia la posibilidad de que Adrián Uribe tuviera algo qué ver en la ruptura y ahora también se especula que él y Marimar retomaron su romance.

En entrevista para el programa Suelta la Sopa, el comediante desmintió una vez más que él mantenga una relación de nueva cuenta con su expareja y aclaró que no tiene ninguna responsabilidad en la decisión de Marimar Vega y Luis Ernesto Franco.

Absolutamente no tengo nada qué ver, no tengo ninguna responsabilidad de nada, yo creo que eso fue una decisión de ellos y punto. Yo no tuve nada qué ver, yo estuve totalmente separado al respecto", aclaró Adrián Uribe.