¿Adrián Uribe y Marimar Vega de nuevo son pareja?

Ciudad de México.- Recientemente se revelo que Marimar Vega y Luis Ernesto Franco se divorciarían, por lo que rápidamente surgieron nuevos rumores que señalaban a Adrián Uribe, exnovio de Vega, como el causante de la ruptura.

Ahora, con el regreso de la actriz a la soltería, conocidos sugieren que Marimar ya regresó con Uribe, e incluso que tienen planes de llegar al altar.

Al respecto, una periodista de espectáculos de nombre Martha Figueroa, retomó el tema en su programa Con permiso, en el cual habló sobre el nuevo rumor.

Dicen que Adrián se va a casar ahora, pasamos de que estaba enfermo, de que casi no cargaba a los peregrinos, a que ya está perfecto y dicen por ahí que regresó con Marimar Vega , que fueron novios hace mucho".

En dicha emisión, Pepillo Origel, reiteró la información pues comentó haber platicado personalmente con Uribe respecto al tema.

Yo hablé con Adrián y le dije:' Oye, fíjate que Marthita anda diciendo que andas con esta niña Vega, con Marimar Vega' ; y qué crees que me dijo: ' No está nada confirmado' , no hay nada confirmado son palabras de mi querido Adrián Uribe".