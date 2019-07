Advierten a Fer del Solar que ex le hizo brujería: "Por ella, te volverá el cáncer"

Ciudad de México.- El vidente Ramsés hizo un fuerte anuncio en su cuenta de Instagram dedicado al conductor Fernando del Solar, en donde le advierte que tenga cuidado si piensa quedarse en TV Azteca, ya que se toparía a una exnovia que "le hizo un trabajo fuerte de brujería".

Cabe destacar que el conductor dejó el matutino Venga La Alegría por conducir Todo un Show en Azteca Uno, donde colabora con Laura G y Cynthia Rodríguez.

Según una entrevista de TVNotas al vidente, este hizo contundentes declaraciones acerca de lo que sería el porvenir del presentador. Incluso, llegó a mencionar que la supuesta exnovia de la que habla lo "hará recaer en salud".

Desde que llegó a Azteca, no debe pisar ahí, hay una brujería de una ex que dejó y esa, lo que le hará es recaer en salud, se presenta en sus glándulas y puede regresar el cáncer en octubre o noviembre y se ve una operación que le van a hacer y en vez de avanzar su carrera se va a estancar”.

El psíquico aseguró que la brujería que se le habría hecho a del Solar pretende "mermar su salud y carrera", además de que afirma que le advirtió antes de que entrara a Todo un Show, pero él no le hizo caso.

Incluso, describió el supuesto ritual de brujería, que asegura tumbó su matrimonio con Ingrid Coronado:

Luego de tan delicadas predicciones, el vidente aseguró que habló con Fernando pero que solamente le respondió que "cree en Dios":

Son respetables sus ideas, pero debe cuidarse o protegerse. Es entendible que si no me conoce, no crea, ya me ha pasado en ocasiones con personas allegadas a él. Uno no lo hace con la intención de pedir dinero u ofender a alguna religión, pero sí debe limpiarse, a temazcal, lo que sea pero que lo haga"