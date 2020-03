Afirman que Rocío Sánchez Azuara fue despedida por hablar mal de Televisa 

Ciudad de México.- A pesar de que no está confirmado oficialmente, Alex Kaffie detalló que Rocío Sánchez Azuara perdió su empleo en Televisa pues los ejecutivos ya no quieren seguir produciendo La 3ra en Discordia por esta razón.

De acuerdo al reportero Gabriel Cuevas, el despido de la conductora se debió a las polémicas declaraciones que hizo durante su entrevista con Mara Patricia Castañeda.

En esta plática, Sánchez Azuara confesó que había ciertas situaciones de la producción de Unicable que no le agradaban y que no podía hacer nada para cambiarlos, pues no tenía el control.

Se les van de las manos muchas cosas y yo soy perfeccionista... no me puedo dar esos lujos de estar cachando cosas que no me gustan", compartió la conductora.

El reportero señaló que debido a esta declaración a los ejecutivos no les pareció que Rocío hablara mal de su propio programa y por eso decidieron cancelarlo.

Cabe resaltar que también existe el rumor de que Rocío perdió su empleo por causa de Laura Bozzo, pues muy pronto la peruana va estrenar un show con la televisora de San Ángel.