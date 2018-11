África Zavala confirma ruptura con Eduardo Yáñez

Ciudad de México.- Luego de que Eduardo Yáñez confesara que estaba sin pareja, África Zavala ha confirmado su rompimiento y así se expresó del actor tras 3 años de relación sentimental.

Durante la entrevista que concedió al programa Sale el Sol y a pesar de mostrarse renuente a hablar del tema, la actriz dijo: “estoy contenta, sí, solterita, feliz, y bien, todo bien”.

Al respecto de Yáñez, con quien además compartió créditos en la telenovela Amores con trampa, Zavala comentó:

Finalmente, sobre lo que Lalo comentó sobre su soltería y lo difícil que es mantener una pareja estable para él, la artista comentó:

No he visto lo que me estás diciendo, pero Eduardo siempre va a ser alguien muy querido para mí”.