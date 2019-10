África Zavala muestra su lado atrevido al exhibirse con un bikini floreado

Ciudad de México.- La actriz mexicana, África Zavala, compartió una provocativa foto en la playa, en donde derrochó un poco de sensualidad al posar con un bikini floreado.

En la instantánea se aprecia a la celebridad luciendo su espectacular figura, mientras observa a la cámara de forma tierna, demostrando que a sus 34 años continúa conquistando corazones.

Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente, quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar”, escribió.