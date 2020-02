África Zavala y León Peraza se habrían comprometido tras saber del embarazo

Ciudad de México.- La famosa actriz, África Zavala, habría confesado que después de descubrir que se encontraba embarazada, ella y su actual pareja, León Peraza, se habrían comprometido.

Recientemente la talentosa actriz y cantante reveló que se encontraba en la dulce espera de su primer hijo, confesando que aunque fue muy sorpresivo ambos se encuentran muy felices y emocionados ante la llegada de su pequeño.

Fue una sorpresa que ya esperaba estoy feliz, no sé ni cómo explicarlo", dijo África.

De igual manera señaló que León y ella han pensado en casarse por el bebé, aunque aseguró que no es el único motivo pues eventualmente lo habrían hecho ya que se encuentran muy enamorados, pero hasta este momento no lo había pensado pues no es alguien que idealice su boda.

Nunca he sido del matrimonio, pero sí ya lo estamos pensando; igual no es algo que me guste tanto, pero sí por el bebé y porque nos amamos y estamos felices. Pero sí lo hemos pensado más por el bebé", explicó Zavala.

Estas declaraciones han llevado a pensar a que los actores ya se han comprometido y se encuentran organizando una boda para antes del nacimiento del pequeño o pequeña.