"Agarra el 'cel' y márcame": Frida Sofía al llanto de 'La Ale' con 'Llama por favor'

Ciudad de México.- En las últimas horas se volvieron viral los videos en donde se ve a Alejandra Guzmán llorando cuando interpreta el tema de Llama por favor y se mencionó que la había dedicado a Frida Sofía, ante esto la modelo reaccionó.

En entrevista para el programa Suelta la Sopa, la joven respondió:

¿Por qué me está llorando con Llama por favor?, si me puede llorar con Yo te esperaba, pero ya no la canta, ¿por qué no la cantas?”.