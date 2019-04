“Agradecido y recuperado”: Adrián Uribe a un año de su 'odisea' de salud

Ciudad de México.- Adrián Uribe compartió estar agradecido por haber podido superar la mayor prueba que se le ha presentado en la vida: los riesgosos problemas de salud que se derivaron de una oclusión intestinal y que lo llevaron a visitar el quirófano en más de una ocasión.

Como se ha de recordar, a finales de abril de 2018 el actor reveló que había sido operado de emergencia, por lo que debía cancelar presentaciones de su show de comedia junto a su amigo Omar Chaparro.

Pese a que se consideró que el intérprete no podría atender sus compromisos por el Mundial de Futbol después de que tuviera tres cirugías, Uribe sí viajó a Moscú, Rusia acompañado por su hijo y asegurando que se encontraba mucho mejor.

Sin embargo, un fuerte dolor abdominal lo llevó al quirófano por cuarta ocasión una vez que estaba de regreso en México.

Ahora, un año después de tan difícil prueba y de haber permanecido en terapia intensiva por su delicado estado de salud, Adrián Uribe se siente fuerte y consciente de la oportunidad que tuvo para aprender.

Además de mostrarse agradecido por su completa recuperación, el mexicano escribió en Twitter hace unos días una reflexión sobre los pasos que ha dado en su carrera y cómo las críticas y comentarios desalentadores nunca lo han hecho desistir de sus sueños.

Cuando era payaso de fiestas me decían que no iba a pasar de eso en mi vida. Cuando hacia teatro para las escuelas decían que me iba a morir de hambre. Cuando empecé a trabajar en TV me decían que no me iba a ir bien. Qué bueno que no le hice caso a nadie más que a mi corazón”, expuso el actor.