"Agradezco la salud y vida de los que amo": Lucero se despide del 2019

Ciudad de México.- Después de que Lucero se llevara la La voz Kids con el triunfo de su partcipante Roberto Xavier, la cantante comentó las cosas que tiene que agradecer por este 2019.

Agradecería la salud y la vida de la gente que yo amo, de todos los que me rodean y la mía propia que es lo que me permite seguir así de pie, constante. Agradecería siempre las ilusiones y los sueños porque cuando se acaba ya no hay mucho para donde voltear", expresó Lucero.