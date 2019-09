"Ahora existe el condón": Exintegrante de Bronco niega tener 37 hijos

Ciudad de México.- El exintegrante de la agrupación Bronco, Ramiro Delgado, recientemente negó que el haya tenido 37 hijos y señaló que actualmente el solo 6 hijos.

Cabe recordar que hace unos días el exacadémico, Raúl Sandoval, quien lo intérpreta en la serie, dijo que leyó en el guión que el músico había tenido 37 hijos.

Eso es mentira, si fuera cierto imaginate, de entre los cuatro Broncos acompletamos los 37, así como me estas viendo me reí, porque para empezar no es fácil hacerlos, cuesta mucho trabajo, tuve 7 hijos, actualente tengo 6, cuatro mujeres y dos hombres", dijo Ramiro.

Tras esta negación se le cuestionó acerca de la cantidad de hijos que tuvo su padre, ya que también se dijo que este tuvo 36.

De igual manera Ramiro y su abogado hablaron acerca de la demanda interpuesta a la agrupación asegurando que no desean perjudicarlos y que se les desea nada más que el bien y éxito.

Solamente buscamos los nexos que tiene mi cliente, tanto económicos de la sociedad, el grupo, disco, serie, marca, todo lo que ha trabajado a lo largo de estos años mi cliento, es lo que estamos pidiendo, no estamos pidiendo más ni menos, la intención no es perjudicar a nadie, Ramiro no me dejará mentir, pero es solamente exigir lo que le corresponde", señaló el abogado.