"Ahora me quiere, mañana no sé": Silvia Pinal ya se reencontró con Frida Sofía

Ciudad de México.- El reencuentro entre Alejandra Guzmán y su única hija, Frida Sofía, parece estar cada vez más cerca pues recientemente la joven cantante y modelo se reunió con una integrante de la dinastía Pinal.

La primera actriz mexicana, Silvia Pinal, confesó en entrevista exclusiva con TVyNovelas que antes de ser hospitalizada tuvo la oportunidad de platicar con la hija de la rockera.

Silvia explicó que Frida Sofía siempre se ha portado "muy linda" con ella y la relación entre ambas es bastante cordial, por ello se limitó a no hablar del pleito que su nieta tiene con 'La Guzmán'.

Desgraciadamente son situaciones tan difíciles que es mejor respetar, pero conmigo hasta ahorita puedo decir que me habla y me quiere, mañana no sé (risas)", añadió.