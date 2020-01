¿Aires de diva? Lucía Méndez revela que no acepta proyecto si no lo protagoniza

Ciudad de México.- Durante su reciente encuentro con los medios, Lucía Méndez generó gran polémica al revelar que ella no acepta ningún proyecto en el que no sea la actriz protagonista.

Si yo hago un proyecto, soy protagónica o no soy... o sea puedo ser protagónica madura... yo no puedo hacer un proyecto en el cual no sea protagónica", explicó la primera actriz.