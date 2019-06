¿Aislinn Derbez no es feliz? Se sincera y revela que no todo es lo que parece

Ciudad de México.- Los seguidores del mundo del espectáculo admiran la vida de Aislinn Derbez junto a su esposo Mauricio Ochmann y la pequeña Kailani, pues comparten cada momento en redes sociales y parece que es perfecto, sin embargo, la guapa estrella se sinceró con los fans y habló de la falsedad de redes sociales.

Con un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, la actriz de A la mala aconsejó a sus seguidores de que no se dejen llevar por lo que se ve a través de Internet.

Que fácil nos dejamos apantallar por fotos cómo esta... Pensando que la vida de los demás es perfecta y que la nuestra no... Me parece importante de vez en cuando hablar de lo real y no sólo quedarme en la utopía (por no decir falsedad) de estas redes sociales”, comento la hija de Derbez.