Aislinn Derbez reaparece en México y habla sobre su demanda

Ciudad de México.- Aislinn Derbez reapareció en México, luego de que el pasado mes de febrero se convirtiera madre de una niña, a quien procreó junto a su esposo Mauricio Ochmann.

Luciendo un poco más recuperada de su peso tras debutar como mamá, la actriz mexicana afrontó los cuestionamientos de la prensa luego de que se conociera que enfrentaba una demanda de una marca de cosméticos que se negó a darle permiso para que fuera imagen de una marca de toallas íntimas.

Durante su paso por la alfombra roja de la cinta 'Ya veremos' misma que protagoniza su pareja, Aislinn explicó:

No he querido hablar mucho al respecto porque todavía esta un proceso legal, ya lleva muchos meses, pero sí, me estoy defendiendo de un ataque muy agresivo y muy absurdo además, que de verdad yo ni siquiera entiendo por qué está pasando”.