Akira Toriyama tendría sucesor que le daría continuación a 'Dragon Ball Super'

Tokio, Japón.- El artista de manga, Toyotaro anunció mediante una entrevista que Akira Toriyama lo nombró como su sucesor como ilustrador de la serie, Dragon Ball Super.

Al dibujar a los héroes de Dragon Ball, dibujé una secuela que había propuesto en la editorial de manga Shueisha (la editorial de Dragon Ball). Mis mangas tienen un plus, y fue Shueisha quien, en 2015, me ofreció dibujar Dragon Ball Super. Estaba muy impresionado cuando conocí a Akira Toriyama. Me animó diciéndome que mi trabajo era delicado y que tenía muchas ideas. Me eligió como sucesor, fue un gran orgullo”, mencionó.