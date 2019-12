Al borde del llanto, Chiquis Rivera rinde homenaje a Jenni al interpretar 'Ya lo sé'

Ciudad de México.- Este pasado lunes 9 de diciembre se cumplieron 7 años del fallecimiento de Jenni Rivera, la 'Diva de la Banda', y su hija mayor, Chiquis Rivera, no perdió oportunidad para recordarla a lo largo del día.

Además de dedicarle un emotivo mensaje a través de Instagram, la joven cantante compartió un desgarrador video en el que aparece cantando el tema Ya lo sé, uno de los más famosos de Jenni.

La grabación está a blanco y negro, Chiquis está sentada frente a un árbol de Navidad comienza a interpretar esta canción, aunque casi al final se le hace un nudo en la garganta.

Que aunque tu no me quieras yo siempre, te recordare, mírame, dime que aunque te pida, te llore, te ruegue, te implore, no vas a volver", canta Chiquis.