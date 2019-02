"Al calor de la discusión salió eso": Goyri se disculpa con Yalitza por insultarla

Ciudad de México.- A pocas horas de haberse difundido un video en el que Sergio Goyri aparece despotricando contra la nominación al Oscar de Yalitza Aparicio y la llama ‘pin... india’, el actor dio la cara para aclarar la situación.

A través de un video colocado en su cuenta de Instagram, el actor mexicano rompió el silencio y exteriorizó su pena ante las imágenes que circulan en la red.

Acto seguido, Goyri explicó:

yo estaba comentando otro tipo de cosas, y al calor de la discusión salió eso, pero yo no tengo derecho a ofender a nadie, le pido una disculpa directamente a ella y una disculpa muy grande a todas las personas que se sintieron ofendidas con mi comentario, fue sin ningún dolo de verdad, se los puedo jurar, sin ningún dolo de hacer escarnio de nada, al contrario, me parece, loable todo lo que se ha hecho con esta película, me siento orgulloso de ellos, y una disculpa muy grande para todos, me siento muy avergonzado”.