Al desnudo, Cardi B explica a críticos que no enseñó de más en los Billboard

Estados Unidos.- Desnuda, directa y dispuesta a acabar con la polémica, Cardi B compartió un revelador video para desmentir que sus partes íntimas hayan quedado a la vista de todos durante su paso por la alfombra roja de los Billboard Music Awards, ceremonia que se celebró la noche de este miércoles.

La rapera acaparó titulares luego de que fuera fotografiada junto a su esposo Offset en una pose que dio la impresión de que ella había enseñado más de la cuenta. La artista portó un ‘oufit’ amarillo de dos piezas, cuya falda era muy abierta de la pierna izquierda.

En un determinado momento, Cardi levantó una pierna mientras Offset la sostenía, por lo que la abertura de su falta hizo pensar que la prenda había traicionado a la cantante.

Sin embargo, la intérprete de I like it asegura que ella no mostró de más y lo aclaró con un video en el que aparece desnuda y describiendo algunas partes de su cuerpo.

Enérgica, Cardi B desmintió a los internautas que han estado difundiendo la imagen e incluso los acusó de emplear photoshop para que esta parezca aún más reveladora.

Primero que nada, esa (lo que se ve en la foto) no es mi vagina. Mi vagina está justo aquí. Aquí es de donde di a luz a mi hija”, explicó la rapera.

Posteriormente, la rapera señaló su trasero y continuó su aclaración.

Esto, justo aquí, es la parte que se muestra cuando hago esto (levanta la pierna), es tan solo mi trasero. Sabes cuando tienes un trasero gordo. Esa mie*** engorda justo aquí”, dijo, momento en el que al parecer Offset hace un ademán de querer entrar en la habitación, lo cual evita cuando ver que Cardi está grabando un video.

Finalmente, Cardi exclamó que si querían tanto ver sus partes íntimas debieron haberla visto cuando era stripper.

La artista ya eliminó el video de su cuenta de Instagram, sin embargo fue retomado por otros perfiles que lo han difundido.

Mientras algunos piden a Cari que se mantenga fiel a sí misma, otros han criticado el actuar de la artista.