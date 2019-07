¡Al estilo Kardashian! ¿Inés Gómez Mont tendrá un reality con su familia?

Ciudad de México.- La conductora del programa Familias Frente al Fuego, Inés Gómez Mont, ha descartado rotundamente el formar parte de un reality show sobre su familia.

La presentadora de Televisa reveló que ya ha recibido algunas ofertas, misma que ha rechazado ya que quiere respetar el espacio de sus seres queridos.

Me han ofrecido hacer un reality varias veces y honestamente me lo voy a reservar para mí, yo controlo mis redes, yo sé qué subo, sé qué comparto", declaró Gómez Mont.

Invadir de esa manera la privacidad de mi familia me parece un abuso, no está padre. Les digo, ¿qué más puedo enseñar? Si mi Instagram es un reality, nada más falta que me vean bañándome o cuando duermo, pero eso ya es demasiado".

Gómez Mont destacó lo importante que es para ella que sus hijos no crezcan bajo los reflectores de esta manera, pues asegura que ellos no se percatan del alcance de las publicaciones que suele hacer.

Me he negado cuantas veces me lo han ofrecido y me seguiré negando", agregó.