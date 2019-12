Al estilo Tom Holland, estrella de 'You' habla de más y revela temporada 3

Estados Unidos.- La segunda temporada de la exitosa serie You apenas tuvo su arribo a la plataforma Netflix el día después de Navidad, sin embargo, los fans podrían comenzar a crear teorías y gran expectativa sobre el futuro de 'Joe Goldberg' luego de que su intérprete, el actor Penn Badgley, reveló que la historia podría regresar para una tercera entrega.

Durante una entrevista con Entertainment Tonight, el protagonista de la serie admitió "extraoficialmente" que podría estarse trabajando en una tercera temporada de You, la cual narra la historia de un psicópata que comete homicidios y huye para salirse con la suya.

Tal como lo han hecho estrellas de Marvel como Tom Holland y Mark Ruffalo al dar entrevistas sobre películas del MCU a punto de estrenarse, Penn Badgley accidentalmente hizo la revelación al hablar sobre una asesina serial que es desenmascarada en la segunda temporada de You.

Ella no parece ser el mismo tipo de persona. Ella no parece ser el mismo tipo de depredadora. Ella no parece ser el mismo tipo de... tú sabes, me atrevo a decir, en la tercera temporada. ¡Oh Dios!", expuso el actor.