Al estilo de Marylin Monroe, Camila Cabello conquista con rubia melena

Estados Unidos.- La famosa cantante, Camila Cabello, al compartir una foto de ella luciendo el estilo de Marylin Monroe con una corta melena rubia y joyería, encantó a sus millones de seguidores en Instagram.

En la foto la cantante lucía una corta melena rubia, peinada al estilo de la famosa actriz con un collar y pulsera de perlas, parecido a como Marylin solía usarlas.

La visión de Camila como Marylin ha encantado a los millones de seguidores de la cantante, pues se han 'deshecho' en elogios hacia la joven de 22 años diciendole que estaba "tan hermosa" como Monroe.

Mii Oh Mi, ¿qué podríamos estar haciendo?", escribió la cantante, jugando con el título de su tema My Oh My que ha causado gran furor.