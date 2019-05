Al estilo de 'Sex and the City', Galilea pasea por las calles de Nueva York

Nueva York, EU.- La conductora de Hoy, Galilea Montijo es muy querida por muchos mexicanos, quienes la siguen en todas sus redes sociales, pues la tapatía es muy activa en ellas.

Una nueva publicación de ‘Gali’ en Instagram muestra el gran porte que tiene, pues en un jumsuit con detalles en la tela, dejaba poco a la imaginación al enmarcar su gran figura y un escote muy sensual.

La instantánea estaba acompañada de la ubicación de la misma, marcando la ciudad de Nueva York en Estados Unidos, además del comentario “Déjenla”.

Los usuarios comentaron su foto de inmediato:

No, no, no que baaaaarbaaaraaaa. Me muero de lo guapa que te ves”.