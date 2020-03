Al estilo de 'Toy Story', Michelle Renaud celebra el tercer cumpleaños de su hijo

Ciudad de México.- La bella actriz Michelle Renaud, generó gran impacto en redes sociales al compartir las fotografías de la increíble fiesta de cumpleaños número tres de su precioso hijo, Marcelo.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la queridísma artista publicó las instantáneas en las que aparece junto al pequeño y a su actual pareja, el guapísimo actor Danilo Carrera, quien en los últimos tiempos se ha ganado el corazón de esta amorosa familia.

Tres años de conocer y estar con el amor de mi vida, de ser mamá y todavía no me cae el veinte, sigo sintiendo mariposas cuando Marcelo me dice "Mami te amo". No entiendo lo rápido qué pasa el tiempo, cada día tiene alguna ocurrencia nueva que me mata de amor".