¡Al natural! Yanet García comparte nueva imagen sin maquillaje

Ciudad de México.- Yanet García, ‘La Chica del Clima’, compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en la que posa sin maquillaje.

En la instantánea, la conductora de Hoy aparece con un outfit invernal que enmarca su rostro al natural.

Yanet acompañó la fotografía con una metáfora sobre el amor a uno mismo y de la importancia de dejar pasar los malos comentarios de las personas.

Las personas son como los camiones de basura... Bueno, se rodean de basura, llenos de decepciones, frustración... llenos de ira y cuando su basura se acumula necesitan un lugar para arrojarla y a veces te la arrojan a ti, pero sabes que, no te lo tomes personal, tu solo sacude, sonríe, deséales el bien y sigue adelante. No dejes que esa basura se esparza en el trabajo, en casa o en las calles. Ama a aquellos que te tratan bien y reza por los que no. La vida es 10 por ciento de lo qué haces y el 90 por ciento es como lo tomes. #natural #justme #loveyourself", escribió.