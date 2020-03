Al ritmo de 'Let It Be', hija de Chayanne sorprende en redes con su increíble voz

San Juan, Puerto Rico.- Usando el hashtag, #YoMeQuedoEnCasa, la hija del reconocido cantante Chayanne deleitó a todos sus fanáticos con su increíble voz.

Isadora Figueroa demostró que heredó el talento de su padre, ya que la joven compartió por medio de redes sociales un video en el que está cantando Let It Be, de The Beatles.

A pesar de estar en casa, podemos estar unidos de otras formas. Aquí les comparto un pedacito de mi corazón... la música", dijo Isadora en la publicación.

Los usuarios de Instagram quedaron sorprendidos con el talento de la hija de Chayanne y no perdieron el tiempo para felicitarla con algunos comentarios:

¡Bravo! Estoy tan orgullosa de ti!".

Que linda, tu mirada el final es igual a la de tu padre".

Tu voz es angelical. Mis respetos a ustedes".