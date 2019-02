Al ritmo de 'We Will Rock You', Queen abre la gala de los Premios Oscar

Los Ángeles, EU.- La 91 edición de los Oscar comenzó hoy a las 17:00 horas de Los Ángeles (01.00 GMT del lunes) con la actuación de Queen sobre el escenario y con Adam Lambert al micrófono, con todo el auditorio en pie, mientras interpretaban una mezcla de sus temas que abrió con We Will Rock You.



En esta gala Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, y The Favourite, del griego Yorgos Lanthimos, como aspirantes destacadas con diez nominaciones cada una.

Roma podría hacer historia hoy, por ejemplo, si se convirtiera en la primera cinta en español en ganar un Oscar a la mejor película, si diera a la plataforma Netflix por primera vez la estatuilla en la categoría reina de estos galardones o si supusiera para México el primer galardón en el apartado de mejor filme en habla no inglesa.