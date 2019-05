Alan Tacher habla del procedimiento estético al que se sometió en México

Ciudad de México.- A mediados de septiembre de 2018, Alan Tacher sorprendió a sus compañeros del programa Despierta América debido a cómo lucía su rostro a su regreso de un viaje que realizó a la Ciudad de México: sus cejas se veían más pobladas y de diferente tonalidad.

Ahora, la revista TV Notas aseguró que el conductor dijo en entrevista que hace meses se sometió a un procedimiento de microblading, una técnica de maquillaje con la que le oscurecieron las cejas.

El presentador contó a la publicación que su esposa Cristina Bernal fue quien lo impulsó a que se realizara el procedimiento, ya que Alan comenzó a darse cuenta de que sus cejas eran tan rubias que pasaban desapercibidas en las fotografías.

La que me convenció fue mi mujer. Realmente yo nunca me he fijado en esas cosas, pero mis cejas naturales son muy rubias y en fotos parecía que no tenía la mitad de la ceja, pues se veía medio oscurita al inicio y luego estaba muy clara, daba la impresión de que me hubiera rapado”, reporta TV Notas que comentó el conductor.

Tacher detalló que acudió con un especialista en la Ciudad de México y que quedó satisfecho con los resultados, sobre todo porque el microblading no es un procedimiento que no pueda removerse con el tiempo.

Pese a que el presentador se mostró contento tras someterse a la técnica, no pudo evitar que sus conocidos se impactaran al verlo y que, incluso, se burlaran de él por cómo lucían sus cejas poco después del microblading.

Las cejas de Alan Tacher antes y después del microbalding/TV Notas

Al principio, (la gente que lo veía) se moría de la risa y me preguntaba qué me había hecho, y eso es porque al principio me quedaron como de azotador, se veían demasiado oscuras… mis compañeros del programa Despierta América se burlaban de mí, me bulleaban cuando les decía que me había hecho el microblading, recuerdo que se botaban de la risa, pero las que más se daban cuenta eran las mujeres”, compartió entre risas Alan Tacher.

En septiembre del año pasado, se difundió un video en las redes sociales del programa en el que se ve al chef Yisus riéndose por la apariencia de su compañero Alan Tacher, publicación en la que se indicaba que el conductor había regresado “rejuvenecido” de México.

Finalmente, Tacher instó a que los hombres no tengan reparo en las críticas y realicen lo que consideren pertinente para su imagen.

Yo lo veo como algo muy natural, además siempre busco verme mejor, más joven y ahora me siento perfecto, pues lo único que he me hecho a mis 48 años es el injerto de cabello y ahora esto de las cejas”, dijo.

En cuanto a si estaría dispuesto a volver a recurrir a alguna técnica para verse mejor, el conductor dijo que no es “esclavo de los procedimientos estéticos, pero me gusta experimentar mientras no me duela o sea algo agresivo”.