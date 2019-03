Alata Sarmiento rompe en llanto por las acusaciones falsas que le hacen

Ciudad de México.- La conductora, Atala Sarmiento, rompió en llanto tras llevar un año de estar siendo agredida por ataques que están afectando a su familia, su vida y hasta su relación matrimonial.

El único modo en el que la conductora pensó que podría ser una solución para esta campaña de desprestigio es hacerlo público durante la transición del nuevo programa Intrusos.

Llevo un año aguantando incesantes ataques en mi contra, burlas, insultos, calumnias, injurias, contra mí y contra mi familia, contra mi marido, y yo me he mantenido todo el tiempo en la misma línea de prudencia y nunca he contestado a las agresiones porque no es mi estilo”, declaró Atala ya indignada por el problema.